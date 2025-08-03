Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

Tư vấn giải pháp số: Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về việc mở trang website, triển khai Mobile App để phục vụ mục đích bán hàng, quảng bá sản phẩm hoặc giới thiệu dịch vụ cho công ty, doanh nghiệp, cửa hàng.

Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản: Giải đáp thắc mắc liên quan đến các dịch vụ công ty cung cấp như thiết kế website, tên miền, hosting, email doanh nghiệp,...

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, hỗ trợ kịp thời thông qua các kênh như điện thoại, email, Zalo,... nhằm đảm bảo trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Môi trường làm việc: Chủ yếu làm việc tại văn phòng, sử dụng điện thoại và Internet là công cụ chính để kết nối với khách hàng.

Tham gia đào tạo: Có các buổi training (tập huấn) định kỳ trước khi bắt đầu công việc để nắm rõ quy trình và nâng cao kỹ năng.

Chính sách hỗ trợ: Nhận lì xì khởi động công việc trị giá 100.000 VNĐ sau khi hoàn thành 3 ngày làm việc đầu tiên.

Chấp nhận thực tập sinh: Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần tham gia tối thiểu 2 buổi đào tạo/tuần.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm – ứng viên sẽ được đào tạo 100% trước khi bắt đầu công việc.

Kỹ năng cơ bản: Giao tiếp rõ ràng, có khả năng sử dụng máy tính và các công cụ văn phòng cơ bản.

Tác phong và thái độ: Tôn trọng nội quy, đúng giờ, giữ tác phong chuyên nghiệp, cư xử văn minh, hoà đồng với tập thể.

Tinh thần cầu tiến: Yêu thích lĩnh vực kinh doanh – công nghệ, có nhiệt huyết học hỏi, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP & LƯƠNG THƯỞNG

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 – 32 triệu VND/tháng

Lương cứng: 5 – 10 triệu VND/tháng (phụ thuộc vào doanh số)

QUYỀN LỢI

Cơ hội trau dồi kỹ năng giao tiếp, bán hàng và đàm phán với khách hàng/doanh nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ tận tình.

Cơ hội thăng tiến cao dựa trên năng lực và kết quả công việc.

Nhân sự mới được hướng dẫn và hỗ trợ từ đồng nghiệp có kinh nghiệm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa: du lịch, liên hoan, sự kiện đội nhóm.

Chương trình khen thưởng định kỳ theo tháng, quý, năm.

Được đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng thực tế theo quy trình chuẩn của công ty.

Làm việc theo nhóm trong môi trường đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin