Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Rivera Park, 69 Đ. Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lên kế hoạch marketing cho từng sản phẩm game/app, tìm kiếm Users thông qua các kênh quảng cáo di động: Google, Facebook, Unity, IronSource,...

Phân tích dữ liệu người dùng trên thế giới để tìm kiếm users phù hợp cho game/app.

Làm việc trực tiếp với đội ngũ Google, Facebook, Tiktok,... để tối ưu chiến dịch theo đúng mục tiêu đặt ra.

Nghiên cứu, tìm hiểu những phương thức tối ưu chiến dịch mới trên thị trường.

Tham gia, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng nội dung Creatives (ấn phẩm quảng cáo).

Phối hợp với team nội bộ để tạo ra các sản phẩm chất lượng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học khối ngành Kinh tế, tài chính như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Học viện ngân hàng,...

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Performance Marketing (Google/ Facebook/ Other Ad Networks) là lợi thế.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược và giải quyết vấn đề.

Tư duy logic, cẩn thận, năng động, sáng tạo.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động tự nghiên cứu, học hỏi.

Có thể quản lý nhiều nhiệm vụ và dự án, duy trì mối quan hệ làm việc tốt với nhiều bên liên quan.

Giao tiếp Anh tốt, MS Excel tốt.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Play Academy.

Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương.

Thu nhập 14 - 18 tháng lương/năm.

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, gói chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt, gói bảo hiểm Falcon Care của công ty.

Được hỗ trợ vay vốn mua nhà lãi 0% bằng Quỹ phúc lợi của công ty.

Hưởng 12 ngày phép/năm.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Hỗ trợ cơm trưa, tea-break,...

Du lịch, team building: 3 lần/năm.

Môi trường làm việc vô cùng sáng tạo, năng động, được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, board game,...

Thời gian làm việc: 8:15 - 17:45 (7,5 giờ/ngày; thứ Hai - thứ Sáu).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

