Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Số 112 Huỳnh Tấn Phát, phường 11, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Nhập liệu hóa đơn, chứng từ thanh toán, tạm ứng đầu vào

Kiểm tra sổ sách chứng từ thanh toán, tạm ứng ; thống kê các hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hóa đơn xuất ra cho khách hành

Hỗ trợ các công việc liên quan nhập số liệu kế toán trên phần mềm Kế toán

Kiểm tra chứng từ, hóa đơn hồ sơ thanh toán với khách hàng

Sắp xếp hồ sơ, chứng từ, tài liệu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên kế toán năm cuối, hoặc mới tốt nghiệp

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Sử dụng thành thạo excel

Chịu khó, hòa đồng, có thể tăng ca thêm giờ

Đã từng sử dụng phần mềm kế toán Misa là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ trong lương thời gian thực tập từ 2-3 triệu

Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Được hướng dẫn, đào tạo về chuyên môn

Có cơ hội phát triển, trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

