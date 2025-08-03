Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Số 112 Huỳnh Tấn Phát, phường 11, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Nhập liệu hóa đơn, chứng từ thanh toán, tạm ứng đầu vào
Kiểm tra sổ sách chứng từ thanh toán, tạm ứng ; thống kê các hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hóa đơn xuất ra cho khách hành
Hỗ trợ các công việc liên quan nhập số liệu kế toán trên phần mềm Kế toán
Kiểm tra chứng từ, hóa đơn hồ sơ thanh toán với khách hàng
Sắp xếp hồ sơ, chứng từ, tài liệu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên kế toán năm cuối, hoặc mới tốt nghiệp
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chăm chỉ
Sử dụng thành thạo excel
Chịu khó, hòa đồng, có thể tăng ca thêm giờ
Đã từng sử dụng phần mềm kế toán Misa là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ trong lương thời gian thực tập từ 2-3 triệu
Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Được hướng dẫn, đào tạo về chuyên môn
Có cơ hội phát triển, trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

