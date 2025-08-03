Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98, Đường số 45, phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Chỉnh sửa và sản xuất video cho các nền tảng như YouTube, TikTok và Facebook.

-Hỗ trợ lên ý tưởng và tạo nội dung hình ảnh, video để quảng bá sản phẩm và sự kiện.

-Phối hợp với đội ngũ Marketing để đảm bảo hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và nhất quán.

-Cập nhật xu hướng thiết kế và tạo nội dung phù hợp với thị hiếu người dùng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa hoặc chỉnh sửa video sẽ được ưu tiên.

-Thành thạo các phần mềm thiết kế như After Effects, Blender, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro (hoặc các công cụ tương đương).

-Có gu thẩm mỹ tốt và tính sáng tạo cao.

-Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ Thì Được Hưởng Những Gì

-Xét tăng lương hàng năm

-Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước

-12 ngày nghỉ phép hàng năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

-Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ

