Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 98, Đường số 45, phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Chỉnh sửa và sản xuất video cho các nền tảng như YouTube, TikTok và Facebook.
-Hỗ trợ lên ý tưởng và tạo nội dung hình ảnh, video để quảng bá sản phẩm và sự kiện.
-Phối hợp với đội ngũ Marketing để đảm bảo hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và nhất quán.
-Cập nhật xu hướng thiết kế và tạo nội dung phù hợp với thị hiếu người dùng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa hoặc chỉnh sửa video sẽ được ưu tiên.
-Thành thạo các phần mềm thiết kế như After Effects, Blender, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro (hoặc các công cụ tương đương).
-Có gu thẩm mỹ tốt và tính sáng tạo cao.
-Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ Thì Được Hưởng Những Gì

-Xét tăng lương hàng năm
-Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước
-12 ngày nghỉ phép hàng năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
-Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 98 Đường số 45, phường Tân Quy, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

