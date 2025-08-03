Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG PHI GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 14 Chu Văn An, Bình Hiên, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông

Lọc hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn

Liên hệ ứng viên và hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn

Hỗ trợ công tác onboarding cho nhân viên mới

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ, sự kiện nhân sự

Theo dõi, tính chi phí nội bộ

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần trách nhiệm.

Sử dụng tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp và biết cơ bản phần mềm chỉnh sửa ảnh (canva) là một lợi thế

Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc đang chờ việc, sinh viên năm 3, năm 4 (nếu cân bằng được lịch học và lịch làm việc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG PHI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi và trải nghiệm các quy trình nhân sự thực tế

Được tham gia các hoạt động team building, sự kiện của công ty

Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thoải mái, có cơ hội mở rộng mối quan hệ.

Linh hoạt thời gian học tập của bạn (tối thiểu 1 kì 3 tháng, 5 buổi/1 tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG PHI GROUP

