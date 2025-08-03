Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG PHI GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG PHI GROUP
- Đà Nẵng: 14 Chu Văn An, Bình Hiên, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông
Lọc hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn
Liên hệ ứng viên và hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn
Hỗ trợ công tác onboarding cho nhân viên mới
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ, sự kiện nhân sự
Theo dõi, tính chi phí nội bộ
tính chi phí nội bộ
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp và biết cơ bản phần mềm chỉnh sửa ảnh (canva) là một lợi thế
Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc đang chờ việc, sinh viên năm 3, năm 4 (nếu cân bằng được lịch học và lịch làm việc)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG PHI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các hoạt động team building, sự kiện của công ty
Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thoải mái, có cơ hội mở rộng mối quan hệ.
thoải mái
Linh hoạt thời gian học tập của bạn (tối thiểu 1 kì 3 tháng, 5 buổi/1 tuần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG PHI GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI