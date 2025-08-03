Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Khu Du lịch sinh thái Trung Đàn, Tam Đại, Phú Ninh, Huyện Phù Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo doanh thu khu du lịch

Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân, khách đoàn, công ty lữ hành.

Thiết lập mối quan hệ đối tác và tổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng.

Quản lý, đào tạo và đánh giá hiệu quả đội ngũ nhân viên sales.

Phối hợp Marketing triển khai chương trình quảng bá, khuyến mãi.

Báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất kế hoạch phát triển thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales du lịch

Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp tốt.

Trung thực, làm việc cẩn trọng có trách nhiệm.

Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH

Thưởng các dịp lễ, tết.

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh.

Được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường

