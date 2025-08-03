Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Khu Du lịch sinh thái Trung Đàn, Tam Đại, Phú Ninh, Huyện Phù Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo doanh thu khu du lịch
Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân, khách đoàn, công ty lữ hành.
Thiết lập mối quan hệ đối tác và tổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng.
Quản lý, đào tạo và đánh giá hiệu quả đội ngũ nhân viên sales.
Phối hợp Marketing triển khai chương trình quảng bá, khuyến mãi.
Báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất kế hoạch phát triển thị trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales du lịch
Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp tốt.
Trung thực, làm việc cẩn trọng có trách nhiệm.
Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales du lịch
Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp tốt.
Trung thực, làm việc cẩn trọng có trách nhiệm.
Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH
Thưởng các dịp lễ, tết.
Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh.
Được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH
Thưởng các dịp lễ, tết.
Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh.
Được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI