Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BC Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại BC Agency
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT3, Chung cư X2 Bộ Quốc phòng, Đại Kim, đường Trần Hòa, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Quản lý và điều phối team Account:
Quản lý và hỗ trợ khách hàng:
Các nhiệm vụ khác:
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự.
Có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các agency hoặc client-side.
Ưu tiên có Tiếng Anh.
Có Laptop cá nhân.
Tại BC Agency Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo:
Lương, thưởng hiệu quả:
Chế độ khác:
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6; thứ 6 hay có ăn uống, chơi minigame; nghỉ trưa 1h30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BC Agency
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
