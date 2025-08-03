Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường 4, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng và thực thi kế hoạch vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị thẩm mỹ mà công ty đang phân phối cho các đối tác.
Xây dựng và thực thi các kế hoạch về thiết bị (hệ thống và các thiết bị đi kèm/vật tư tiêu hao đi kèm) nhằm đảm bảo các thiết bị luôn trong trình trạng sẵn sàng cho hoạt động kinh doanh và tiếp thị của công ty.
Lên kế hoạch hoạt động và làm việc của cá nhân (dưới sự chị đạo, hướng dẫn của TP kỹ thuật và cấp trên) theo định hướng của công ty.
Trao đổi, giao tiếp, kết hợp, cộng tác và hỗ trợ với các phòng ban khác để xử lý và hoàn thành tốt các công việc được giao dưới sự chỉ đạo của TP kỹ thuật và Ban giám đốc.
Giải quyết các phản hồi, cũng như các thắc mắc của khách hàng liên quan về mặt kỹ thuật của các trang thiết bị, máy móc mà công ty phân phối theo sự phân công cũng như sự chỉ đạo của cấp trên.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu hảo với khách hàng, cũng như xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt về bản thân nói riêng và công ty nói chung trong mắt khách hàng.
Cố vấn kỹ thuật cho TP kỹ thuật và Ban giám đốc khi cần thiết.
Lên kế hoạch và thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị mà công ty đã bán cho khách theo chỉ đạo, cũng như định hướng của công ty và cấp trên.
Hỗ trợ công ty nói chung, cũng như các phòng ban khác nói riêng khi cần thiết (theo chỉ đạo của Ban giám đốc).
Hỗ trợ công ty trong việc vận chuyển, lắp đặt các trang thiết bị của công ty phục vụ cho mục đích Demo cho khách hàng, cũng như cho các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ triễn lãm khi cần thiết.
Thực hiện việc hội họp phòng ban, cũng như các báo cáo kỹ thuật cho cấp trên theo yêu cầu chỉ đạo (khi cần thiết) của TP kỹ thuật nói riêng và Ban Giám Đốc nói chung.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật y sinh, Điện - điện tử, Cơ điện tử, và các ngành nghề kỹ thuật có liên quan.
Kinh nghiệm làm việc: từ 6 tháng trở lên
Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ
Khả năng tự quản lý tốt thời gian và công việc
Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình
Trung thực, năng động, sáng tạo
Khả năng phân tích, nhận định, tư duy logic tốt
Có khả năng đi công tác tỉnh (nếu cần)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH ..), chế độ du lịch hàng năm.
Được hưởng chính sách hoa hồng Phòng Kỹ thuật
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm
Tham gia các khóa huấn luyện về kiến thức chuyên môn, kiến thức sản phẩm
Thưởng, lễ, tết hưởng nguyên lương theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 0314867731 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG

