Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220/71 Lê Văn sỹ, Phường 14, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 – 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng và ở vị trí trưởng nhóm hoặc tương đương.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, quản lý và làm việc nhóm tốt.

Có định hướng mục tiêu, khả năng chịu áp lực doanh số.

Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thương mại về điện, điện công nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 triệu VND trở lên (thỏa thuận)

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI , thu nhập trung bình 20 - 30 Triệu +++

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, và các hoạt động team building.

Du lịch Hè hằng năm

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG

