Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 220/71 Lê Văn sỹ, Phường 14, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 25 – 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng và ở vị trí trưởng nhóm hoặc tương đương.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, quản lý và làm việc nhóm tốt.
Có định hướng mục tiêu, khả năng chịu áp lực doanh số.
Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thương mại về điện, điện công nghiệp.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng và ở vị trí trưởng nhóm hoặc tương đương.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, quản lý và làm việc nhóm tốt.
Có định hướng mục tiêu, khả năng chịu áp lực doanh số.
Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thương mại về điện, điện công nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 triệu VND trở lên (thỏa thuận)
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI , thu nhập trung bình 20 - 30 Triệu +++
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, và các hoạt động team building.
Du lịch Hè hằng năm
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài.
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI , thu nhập trung bình 20 - 30 Triệu +++
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, và các hoạt động team building.
Du lịch Hè hằng năm
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU VĨNH CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI