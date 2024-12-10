Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà 789, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô,Hà Nội

Vị trí: Giải pháp Điện - 1 nhân sự; Giải pháp HVAC - 1 nhân sự

Thiết kế hệ thống cơ điện (điện/ điều hòa không khí/ điều hòa chính xác) cho các dự án dân dụng và công nghiệp, trung tâm dữ liệu

Tham gia công tác tư vấn kỹ thuật, lên giải pháp triển khai, hỗ trợ kỹ thuật

Quy hoạch hạ tầng, tài nguyên tại các TTDL

Lên bảng vẽ và mô tả đặc tính và chọn thông số kỹ thuật của thiết bị công nghệ đảm bảo tính chính xác, đúng yêu cầu các sản phẩm thiết kế và tiến độ được giao

Hỗ trợ phương án kỹ thuật khách hàng triển khai lắp đặt thiết bị

Đọc hiểu tài liệu YCKT, các mô tả đặc tính và tiêu chuẩn kèm theo để làm hồ sơ thiết kế, thi công và hoàn công của dự án

Phối hợp kiểm tra kỹ thuật lựa chọn thiết bị, tham gia chuẩn bị hồ sơ chào thầu dự án

Giám sát, kiểm tra việc thi công và nghiệm thu kỹ thuật khi có yêu cầu

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp/ Cơ nhiệt lạnh, Kỹ thuật nhiệt

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Am hiểu các thông số trên thiết bị Cơ điện/ HVAC

Sử dụng thành thạo MS và các phần mềm liên quan (Auto CAD, Sketchut, Revit,...), thành thạo vẽ và dựng 3D

Gói thu nhập năm hấp dẫn, up to 40M/ tháng, 13++ tháng lương/ năm

Cơ hội tham gia các dự án lớn, với các chuyên gia và các hãng công nghệ lớn trên thế giới

Công ty hỗ trợ và chi trả các khóa đào tạo, thi chứng chỉ chuyên môn lên đến 100%

Thưởng lễ tết, tiền quần áo, ăn trưa, đi lại

