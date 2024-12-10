Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
- Hà Nội:
- Tòa nhà 789, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Vị trí: Giải pháp Điện - 1 nhân sự; Giải pháp HVAC - 1 nhân sự
Thiết kế hệ thống cơ điện (điện/ điều hòa không khí/ điều hòa chính xác) cho các dự án dân dụng và công nghiệp, trung tâm dữ liệu
Tham gia công tác tư vấn kỹ thuật, lên giải pháp triển khai, hỗ trợ kỹ thuật
Quy hoạch hạ tầng, tài nguyên tại các TTDL
Lên bảng vẽ và mô tả đặc tính và chọn thông số kỹ thuật của thiết bị công nghệ đảm bảo tính chính xác, đúng yêu cầu các sản phẩm thiết kế và tiến độ được giao
Hỗ trợ phương án kỹ thuật khách hàng triển khai lắp đặt thiết bị
Đọc hiểu tài liệu YCKT, các mô tả đặc tính và tiêu chuẩn kèm theo để làm hồ sơ thiết kế, thi công và hoàn công của dự án
Phối hợp kiểm tra kỹ thuật lựa chọn thiết bị, tham gia chuẩn bị hồ sơ chào thầu dự án
Giám sát, kiểm tra việc thi công và nghiệm thu kỹ thuật khi có yêu cầu
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Am hiểu các thông số trên thiết bị Cơ điện/ HVAC
Sử dụng thành thạo MS và các phần mềm liên quan (Auto CAD, Sketchut, Revit,...), thành thạo vẽ và dựng 3D
Tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội tham gia các dự án lớn, với các chuyên gia và các hãng công nghệ lớn trên thế giới
Công ty hỗ trợ và chi trả các khóa đào tạo, thi chứng chỉ chuyên môn lên đến 100%
Thưởng lễ tết, tiền quần áo, ăn trưa, đi lại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
