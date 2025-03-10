Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN PHÁT VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: - Lô 3 C2 Khu Đô thị Bình Minh - P Đông Hương,Thanh Hóa, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Đi thị trường, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng hiện có, thúc đẩy doanh số.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh thị trường

( Đặc biệt trong ngành kinh doanh gạch lát, thiết bị vệ sinh).

Tại CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN PHÁT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + % hoa hồng (Tùy thuộc vào năng lực ứng viên

-Môi trường làm việc năng động

-Được tiếp xúc với nhiều đồi tượng khách hàng, tăng khả năng giao tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN PHÁT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.