Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN PHÁT VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 5 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN PHÁT VIỆT NAM
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Long:
- Lô 3 C2 Khu Đô thị Bình Minh
- P Đông Hương,Thanh Hóa, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
Đi thị trường, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Chăm sóc khách hàng hiện có, thúc đẩy doanh số.
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh thị trường
( Đặc biệt trong ngành kinh doanh gạch lát, thiết bị vệ sinh).
Tại CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN PHÁT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương cứng + % hoa hồng (Tùy thuộc vào năng lực ứng viên
-Môi trường làm việc năng động
-Được tiếp xúc với nhiều đồi tượng khách hàng, tăng khả năng giao tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN PHÁT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
