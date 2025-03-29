Tuyển Nhân viên kinh doanh Live Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

CÔNG VIỆC:

- Liên hệ tư vấn khách hàng theo danh sách có sẵn về gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của công ty bảo hiểm Dầu Khí (PVI).

- Hỗ trợ thu thập hồ sơ để khách hàng giải quyết bồi thường.

- Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng chu đáo sau khi sử dụng sản phẩm.

- Xây dựng, duy trì, quản lý mối quan hệ tốt với khách hàng

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo sắp xếp của cấp trên.

(Làm việc giờ hành chính tại Văn phòng)

PHÚC LỢI: