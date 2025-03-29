Tuyển Nhân viên kinh doanh Live Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Live Corporation
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa Nhà PLS 609 Nguyễn kiệm, P9, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 USD
CÔNG VIỆC:
- Liên hệ tư vấn khách hàng theo danh sách có sẵn về gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của công ty bảo hiểm Dầu Khí (PVI).
(PVI)
- Hỗ trợ thu thập hồ sơ để khách hàng giải quyết bồi thường.
- Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng chu đáo sau khi sử dụng sản phẩm.
- Xây dựng, duy trì, quản lý mối quan hệ tốt với khách hàng
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo sắp xếp của cấp trên.
(Làm việc giờ hành chính tại Văn phòng)
PHÚC LỢI:
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Live Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
LIVE CORPORATION
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Live Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI