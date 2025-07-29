Tuyển Kỹ sư điện Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD

Là Tập đoàn Số 1 Việt Nam chuyên sâu về nghiên cứu và phát triển - sản xuất và thương mại sản phẩm Máy lọc nước và các sản phẩm Điện gia dụng khác - KAROFI tuyển dụng vị trí Cán Bộ Nguồn Khối QA/ QC Thử nghiệm

NHIỆM VỤ CHI TIẾT

- Nắm giữ vai trò chủ chốt trong các dự án về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới/ cải tiến công nghệ/ cải tiến sản phẩm/ hoàn thiện hệ thống test, tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy trình phục vụ cho công tác nghiên cứu... theo định hướng và chiến lược của công ty.

- Cập nhật công nghệ mới, tìm kiếm và sáng tạo những ý tưởng mới phục vụ cho mục đích đa dạng hóa sản phẩm, kiểu dáng, chất lượng và phù hợp với giá cả thị trường.

- Tiến hành thử nghiệm các tính năng của sản phẩm để đưa ra các đánh giá chất lượng sản phẩm

- Phối hợp với các phòng ban liên quan, đưa ra các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm

- Báo cáo kết quả triển khai dự án định kỳ cho ban Giám đốc Công ty.

* QUYỀN LỢI:

- Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận vượt trội theo năng lực ứng viên.

- Cơ hội được học hỏi và làm việc trực tiếp với TGĐ Tập đoàn, với các Mentor/ Quản lý xuất sắc trong lĩnh vực R&D.