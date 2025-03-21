Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 500 - 15 USD

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
500 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 208 Nguyễn Phước Lan, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 500 - 15 USD

Bạn tốt nghiệp chuyên ngành Kiến Trúc, Xây Dựng, Nội Thất?
Bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện và nhiều cơ hội phát triển, hoàn thiện bản thân?
Chúng tôi đang tìm kiếm những đồng đội tài năng với các vị trí:
Nhân viên Kinh Doanh ( Tư Vấn Thiết kế - Xây Dựng ).
Mô tả công việc :
- Đánh giá và phân tích nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn sản phẩm Thiết Kế - Xây dựng – Nội Thất
- Đàm phán và ký hợp đồng, theo dõi dự án.
- Duy trì các khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 500 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 208 Nguyễn Phước Lan, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

