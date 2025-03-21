Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 500 - 15 USD

Bạn tốt nghiệp chuyên ngành Kiến Trúc, Xây Dựng, Nội Thất?

Bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện và nhiều cơ hội phát triển, hoàn thiện bản thân?

Chúng tôi đang tìm kiếm những đồng đội tài năng với các vị trí:

Nhân viên Kinh Doanh ( Tư Vấn Thiết kế - Xây Dựng ).

Mô tả công việc :

- Đánh giá và phân tích nhu cầu của khách hàng

- Tư vấn sản phẩm Thiết Kế - Xây dựng – Nội Thất

- Đàm phán và ký hợp đồng, theo dõi dự án.

- Duy trì các khách hàng tiềm năng