Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH In Xuân Phúc làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 18 – 20 Hoàng Diệu, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, hiện tại... Tư vấn và gửi báo giá cho khách hàng. Chốt đơn và bàn giao, quản lý đơn hàng... Thu chi hàng ngày, đối chiếu công nợ. Và các công việc khác liên quan. Công ty sẽ chia sẻ và trao đổi, phân tích thêm trong quá trình làm việc để phù hợp với mô hình công việc...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị ví trí kinh doanh/ bán hàng tất cả lĩnh vực, ngành nghề. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, chăm sóc khách hàng mảng in ấn / bán hàng, thu ngân mảng in ấn ... (Catalogue, tờ rơi, danh thiếp, tem, nhãn mác...) Trung thực, thật thà, tích cực, nhiệt tình, hòa đồng trong công việc.

Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng/ doanh số + thưởng Lễ, Tết, Chuyên cần... Làm việc giờ hành chính, nghỉ Chủ nhật. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN Làm việc trong môi trường sạch sẽ, có máy lạnh. Chi tiết và những vấn đề khác trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc

