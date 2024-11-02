Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH In Xuân Phúc làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH In Xuân Phúc
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công Ty TNHH In Xuân Phúc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 18 – 20 Hoàng Diệu, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, hiện tại... Tư vấn và gửi báo giá cho khách hàng. Chốt đơn và bàn giao, quản lý đơn hàng... Thu chi hàng ngày, đối chiếu công nợ. Và các công việc khác liên quan. Công ty sẽ chia sẻ và trao đổi, phân tích thêm trong quá trình làm việc để phù hợp với mô hình công việc...
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, hiện tại...
Tư vấn và gửi báo giá cho khách hàng.
Chốt đơn và bàn giao, quản lý đơn hàng...
Thu chi hàng ngày, đối chiếu công nợ.
Và các công việc khác liên quan.
Công ty sẽ chia sẻ và trao đổi, phân tích thêm trong quá trình làm việc để phù hợp với mô hình công việc...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị ví trí kinh doanh/ bán hàng tất cả lĩnh vực, ngành nghề. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, chăm sóc khách hàng mảng in ấn / bán hàng, thu ngân mảng in ấn ... (Catalogue, tờ rơi, danh thiếp, tem, nhãn mác...) Trung thực, thật thà, tích cực, nhiệt tình, hòa đồng trong công việc.
Ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị ví trí kinh doanh/ bán hàng tất cả lĩnh vực, ngành nghề.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, chăm sóc khách hàng mảng in ấn / bán hàng, thu ngân mảng in ấn ... (Catalogue, tờ rơi, danh thiếp, tem, nhãn mác...)
Trung thực, thật thà, tích cực, nhiệt tình, hòa đồng trong công việc.

Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng/ doanh số + thưởng Lễ, Tết, Chuyên cần... Làm việc giờ hành chính, nghỉ Chủ nhật. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN Làm việc trong môi trường sạch sẽ, có máy lạnh. Chi tiết và những vấn đề khác trao đổi khi phỏng vấn.
Lương cứng/ doanh số + thưởng Lễ, Tết, Chuyên cần...
Làm việc giờ hành chính, nghỉ Chủ nhật.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Làm việc trong môi trường sạch sẽ, có máy lạnh.
Chi tiết và những vấn đề khác trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH In Xuân Phúc

Công Ty TNHH In Xuân Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 446 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

