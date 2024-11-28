Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình - Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng - Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, Quận Thanh Khê - Tòa nhà Nguyễn Kim, 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa - Tòa nhà SHB, 16 - 18 Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng là các khách hàng doanh nghiệp (được đào tạo kĩ năng tìm kiếm và xây dựng data khách hàng)

Liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Tiếp cận khách hàng để giới thiệu, tư vấn về giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Demo sản phẩm, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng kinh nghiệmt rong lĩnh vực bán hàng/tư vấn(Sale Executive/Business Development Executive/Business Consultant/...)

Điểm cộng khi có kinh nghiệm Sale B2B

Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn

Kĩ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt

Tại Mediastep Software Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm:Lương cơ bản (10.000.000) + Hoa hồng trên doanh thu (8-40%) + Thưởng

Thưởng 2.000.000 VNDcho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng

Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất:5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone

BHXH, BHYT, BHTN,…theo Luật Lao Động

Lộ trình thăng tiến rõ ràng cả về chuyên môn (Business Consultant tăng cấp bậc từ level C0 đến C5), hoặc năng lực quản lí (thăng tiến lên Sale Leader/Trưởng nhóm Kinh Doanh)

Teambuilding hàng năm

Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,….

Phụ cấp gửi xe

15 ngày phép năm

Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mediastep Software Inc

