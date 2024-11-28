Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mediastep Software Inc
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Mediastep Software Inc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mediastep Software Inc

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

- Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng

- Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255

- 257 Hùng Vương, Quận Thanh Khê

- Tòa nhà Nguyễn Kim, 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa

- Tòa nhà SHB, 16

- 18 Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng là các khách hàng doanh nghiệp (được đào tạo kĩ năng tìm kiếm và xây dựng data khách hàng)
Liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Tiếp cận khách hàng để giới thiệu, tư vấn về giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Demo sản phẩm, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng kinh nghiệmt rong lĩnh vực bán hàng/tư vấn(Sale Executive/Business Development Executive/Business Consultant/...)
6 tháng kinh nghiệm
bán hàng/tư vấn
Sale Executive/Business Development Executive/Business Consultant/
Điểm cộng khi có kinh nghiệm Sale B2B
Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn
Kĩ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt

Tại Mediastep Software Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm:Lương cơ bản (10.000.000) + Hoa hồng trên doanh thu (8-40%) + Thưởng
Lương cơ bản (10.000.000) + Hoa hồng trên doanh thu (8-40%) + Thưởng
Thưởng 2.000.000 VNDcho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng
Thưởng 2.000.000 VND
Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất:5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone
5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone
BHXH, BHYT, BHTN,…theo Luật Lao Động
Lộ trình thăng tiến rõ ràng cả về chuyên môn (Business Consultant tăng cấp bậc từ level C0 đến C5), hoặc năng lực quản lí (thăng tiến lên Sale Leader/Trưởng nhóm Kinh Doanh)
Teambuilding hàng năm
Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,….
Phụ cấp gửi xe
15 ngày phép năm
Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mediastep Software Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mediastep Software Inc

Mediastep Software Inc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12, Toà nhà VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

