Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Sức Khỏe Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 37 - 39 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh cá nhân theo tuần, tháng, quý, đáp ứng các yêu cầu của công ty về chỉ tiêu doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu điều trị, chăm sóc y tế - sức khỏe, khám chữa bệnh, tế bào góc, IVF, thẩm mỹ, làm đẹp...

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng mới phát sinh.

Tìm hiểu và nắm bắt thông tin về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Liên tục cập nhật kiến thức về khoa học y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ điều trị và kiến thức chuyên môn.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nam/Nữ, từ 25 tuổi trở lên.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, y tế, hoặc các ngành nghề liên quan.

Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên đã có 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng, các ứng viên đã tiếp cận, tư vấn cho nhóm khách hàng cao cấp.

Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tính cách cá nhân: Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sức Khỏe Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 9 - 11 triệu/tháng, Không phụ thuộc KPI (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Lương đạt KPI: + 2.5 triệu/tháng

-------------

Hoa hồng lũy tiến: từ 3%/ sản phẩm dịch vụ, tương đương 16 triệu - 30 triệu/dịch vụ y tế.

Tích lũy KH nhận thu nhập khủng hằng năm (Không giới hạn) Chế độ đãi ngộ:

Chế độ tăng lương theo thâm niên công tác, mức tối thiểu tăng từ 5%/năm.

Được hưởng chế độ 01 ngày phép năm hưởng nguyên lương trong tháng.

Phụ cấp: 1.500.000 đ/tháng

Thưởng năm: Từ 01 đến 06 tháng lương vị trí.

Phụ cấp công tác phí đầy đủ theo quy định Công ty.

Các chế độ tiền ngày nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước, sinh nhật, hiếu hỉ,.... đầy đủ theo cơ chế Công ty.

Các chế độ phúc lợi khác như: Du lịch hằng năm, quà tặng,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sức Khỏe Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin