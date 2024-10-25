Tuyển Nhân viên kinh doanh CTCP Yến Sào Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 869 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Gò Vấp ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng Showroom; Thanh toán đơn hàng cho khách hàng trên hệ thống tại cửa hàng; Chăm sóc khách hàng cũ và giới thiệu các sản phẩm chương trình cho khách hàng; Phát triển thêm các kênh bán hàng: online cá nhân (livestream, đăng bài,..), giới thiệu từ người thân, bạn bè,...; Hỗ trợ bán hàng khi có các chiến dịch, chương trình, sự kiện tại địa phương.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên; Giao tiếp tự tin, lanh lẹ và nhiệt tình với khách hàng; Có tinh thần trách nhiệm trong công việc; Biết sử dụng cơ bản vi tính văn phòng;

Tại CTCP Yến Sào Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc tại cửa hàng Showroom chuyên nghiệp, sang trọng; Tham gia đầy đủ BHXH theo luật lao động hiện hành; Tham gia buổi đào tạo định kỳ tại công ty; Thưởng Lễ, Tết và các ngày đặc biệt theo chính sách công ty; Tham gia các hoạt động ngoài giờ: du lịch, từ thiện, tất niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Yến Sào Nha Trang

