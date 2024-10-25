Tuyển Nhân viên kinh doanh CTCP Yến Sào Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CTCP Yến Sào Nha Trang
- Hồ Chí Minh: 869 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Gò Vấp ...và 9 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Tư vấn bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng Showroom;
Thanh toán đơn hàng cho khách hàng trên hệ thống tại cửa hàng;
Chăm sóc khách hàng cũ và giới thiệu các sản phẩm chương trình cho khách hàng;
Phát triển thêm các kênh bán hàng: online cá nhân (livestream, đăng bài,..), giới thiệu từ người thân, bạn bè,...;
Hỗ trợ bán hàng khi có các chiến dịch, chương trình, sự kiện tại địa phương.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên;
Giao tiếp tự tin, lanh lẹ và nhiệt tình với khách hàng;
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
Biết sử dụng cơ bản vi tính văn phòng;
Tại CTCP Yến Sào Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc tại cửa hàng Showroom chuyên nghiệp, sang trọng;
Tham gia đầy đủ BHXH theo luật lao động hiện hành;
Tham gia buổi đào tạo định kỳ tại công ty;
Thưởng Lễ, Tết và các ngày đặc biệt theo chính sách công ty;
Tham gia các hoạt động ngoài giờ: du lịch, từ thiện, tất niên,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Yến Sào Nha Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
