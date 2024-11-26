Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 79 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
- 458 Minh Khai, Vĩnh Phú, Quận Hai Bà Trưng, HN
- PSF, B1
- R4
- 44, Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Mô tả công việc
KHÔNG TUYỂN PART-TIME, KHÔNG TUYỂN SINH VIÊN ĐANG ĐI HỌC
Địa điểm làm việc
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Trung học
- Độ tuổi: 19 - 32
- Độ tuổi: 19 - 32
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 6,7 Tr - 10 Tr VND
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
