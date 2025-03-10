Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Đ&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Đ&H
- Hà Nội:
- 89 Thịnh Liệt, Hoàng Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc, tư vấn khách hàng về lĩnh vực gia dụng và quà tặng qua các kênh website, fanpage, group, zalo ... của Công ty
- Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mới mà công ty bàn giao
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh để đạt được chỉ tiêu doanh số.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng.
- Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới.
- Thực hiện các báo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê kinh doanh, khao khát kiếm tiền
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. đại học các ngành Kinh tế, Thương mại, CNTT, QTKD, Marketing,... hoặc ngành nghề có liên quan
- Chủ động trong công việc, tích cực thúc đẩy mục tiêu bán hàng, tăng doanh số
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Đ&H Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập khi đạt 100% KPI: Trung bình từ 20M++_
• Lương cứng: 7.000.000 VND + phụ cấp + % doanh số
• Lương cứng không phụ thuộc doanh số
( Làm tốt thu nhập 20.000.000 trở lên không giới hạn)
Quyền lợi
- Được đóng BH theo quy định của luật lao động
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, cạnh tranh lành mạnh
- Được thể hiện đam mê, thoải mái diễn, thể hiện bản thân vì đất rất rộng, cơ hội thăng tiến và thu nhập không giới hạn.
- Được thoải mái trao đổi, đưa ý kiến trực tiếp với Sếp
- Được đào tạo nội bộ,
- Được có 1 công việc ổn định, lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Đ&H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
