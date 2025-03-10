Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Đ&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 89 Thịnh Liệt, Hoàng Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc, tư vấn khách hàng về lĩnh vực gia dụng và quà tặng qua các kênh website, fanpage, group, zalo ... của Công ty

- Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mới mà công ty bàn giao

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh để đạt được chỉ tiêu doanh số.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng.

- Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới.

- Thực hiện các báo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khát vọng, không ngại khó, không ngại khổ, thích chinh phục thử thách.

- Đam mê kinh doanh, khao khát kiếm tiền

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. đại học các ngành Kinh tế, Thương mại, CNTT, QTKD, Marketing,... hoặc ngành nghề có liên quan

- Chủ động trong công việc, tích cực thúc đẩy mục tiêu bán hàng, tăng doanh số

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Đ&H Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

• Thu nhập khi đạt 100% KPI: Trung bình từ 20M++_

• Lương cứng: 7.000.000 VND + phụ cấp + % doanh số

• Lương cứng không phụ thuộc doanh số

( Làm tốt thu nhập 20.000.000 trở lên không giới hạn)

Quyền lợi

- Được đóng BH theo quy định của luật lao động

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, cạnh tranh lành mạnh

- Được thể hiện đam mê, thoải mái diễn, thể hiện bản thân vì đất rất rộng, cơ hội thăng tiến và thu nhập không giới hạn.

- Được thoải mái trao đổi, đưa ý kiến trực tiếp với Sếp

- Được đào tạo nội bộ,

- Được có 1 công việc ổn định, lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Đ&H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin