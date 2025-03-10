Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Mở rộng thị trường theo định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Lập kế hoạch bán hàng, chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi từ khách hàng.

- Đề xuất các ý tưởng, chiến lược bán hàng...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing,...

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh thị trường.

- Kiến thức chuyên môn: Kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng cần thiết: giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống, làm việc nhóm

- Cam kết bảo mật thông tin, chủ động trong công việc, ham học hỏi, trung thực, nhạy bén...

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tháng: Lương cứng + doanh số + hỗ trợ.

- Tham gia đóng BHXH và các quyền lợi khác theo luật định.

Mọi thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin