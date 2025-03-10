Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Mở rộng thị trường theo định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Lập kế hoạch bán hàng, chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi từ khách hàng.
- Đề xuất các ý tưởng, chiến lược bán hàng...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing,...
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh thị trường.
- Kiến thức chuyên môn: Kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng cần thiết: giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống, làm việc nhóm
- Cam kết bảo mật thông tin, chủ động trong công việc, ham học hỏi, trung thực, nhạy bén...
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tháng: Lương cứng + doanh số + hỗ trợ.
- Tham gia đóng BHXH và các quyền lợi khác theo luật định.
Mọi thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI