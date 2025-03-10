Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ND GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ND GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ND GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ND GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ND GROUP

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa 1

- Mỹ Đình Pearl, Phú Đô,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Phát triển và quản lý khách hàng B2B:
Đi cùng cấp trên tới gặp khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh và nhà phân phối.
Quản lý data khách hàng 1 cách khoa học, dễ tìm kiếm
Báo cáo về tình hình bán hàng khi có yêu cầu
2. Phân tích thị trường:
Thực hiện nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu và xu hướng của ngành chăm sóc sức khỏe & làm đẹp. Từ đó có những chiến lược bán hàng cá nhân phù hợp
Khai thác thông tin về nhu cầu của khách hàng để tư vấn phù hợp thông qua điện thoại, gặp gỡ trực tiếp hoặc demo sản phẩm
3. Đề xuất phương án bán hàng hiệu quả:
Từ những phân tích khách hàng, thị trường để đưa ra các phương án hợp tác, triển khai giải pháp/dịch vụ tới khách hàng.
Theo dõi quá trình hợp tác, giải quyết các vướng mắc với khách hàng trong thẩm quyền
4. Phối hợp cùng các phòng ban, đảm bảo đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong suốt quá trình trước – trong – sau bán hàng:
Nhận thông tin về đơn hàng, phối hợp cùng các phòng ban giao hàng, thanh toán, quản lý công nợ.
Tham gia các sự kiện khi cần
Thuyết phục, đàm phán với khách hàng để đạt được hợp đồng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty
5. Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, telesales,.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục
- Không nói giọng địa phương
- Sử dụng các công cụ tin học văn phòng ở mức khá
Nhiệt huyết, đam mê kinh doanh, năng động, chịu khó học hỏi
- Ngoại hình ưu nhìn
- Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ND GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 5.500.000đ – 8.000.000đ + thưởng. Có thể thương lượng dựa trên năng lực và kinh nghiệm
Thử việc 2 tháng 85% lương
- Thưởng theo hiệu quả công việc và các chương trình KPI hàng tháng/quý/năm
- Các chế độ BHXH, nghỉ phép và phúc lợi theo chính sách của công ty
- Cơ hội đạo tạo và phát triển bản thân và thăng tiến lên Trưởng phòng
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ND GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ND GROUP

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ND GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 1 - Mỹ Đình Pearl, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

