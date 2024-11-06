Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK135 Tổ 4 Đa Sĩ, Kiến Hưng, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng qua các kênh: google qc của công ty, trả lời khách trên website, hội nhóm trên facebook, zalo..., sàn thương mại điện tử
- Tiếp nhận đơn hàng trên nhóm và tư vấn khách hàng qua điện thoại
- Tư vấn trực tiếp cho các khách hàng đến mua hàng tại văn phòng
- Bán hàng, theo dõi công nợ, chăm sóc khách hàng được phụ trách
- Báo cáo tình hình bán hàng hàng ngày, tuần, tháng cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam nữ tuổi từ 24 trở lên, sức khoẻ tốt, ngoại hình ưa nhìn.
-Ưu tiên ứng hiểu biết về hàng tiêu dùng, công nghệ thực phẩm, hóa chất
-Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm Sale từ 02 năm trở lên vị trí tương đương
-Chủ động trong công việc, biết lắng nghe
-Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc
-Vi tính: biết cơ bản cách dùng về excel, word,...
-Không biết sẽ được đào tạo công việc
Tại Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cứng 6-8 triệu + thưởng doanh số
Phụ cấp cơm trưa
Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc.
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, thưởng lễ tết, tháng thứ 13...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến
