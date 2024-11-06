Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK135 Tổ 4 Đa Sĩ, Kiến Hưng, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

- Tìm kiếm khách hàng qua các kênh: google qc của công ty, trả lời khách trên website, hội nhóm trên facebook, zalo..., sàn thương mại điện tử

- Tiếp nhận đơn hàng trên nhóm và tư vấn khách hàng qua điện thoại

- Tư vấn trực tiếp cho các khách hàng đến mua hàng tại văn phòng

- Bán hàng, theo dõi công nợ, chăm sóc khách hàng được phụ trách

- Báo cáo tình hình bán hàng hàng ngày, tuần, tháng cho quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

-Nam nữ tuổi từ 24 trở lên, sức khoẻ tốt, ngoại hình ưa nhìn.

-Ưu tiên ứng hiểu biết về hàng tiêu dùng, công nghệ thực phẩm, hóa chất

-Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm Sale từ 02 năm trở lên vị trí tương đương

-Chủ động trong công việc, biết lắng nghe

-Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc

-Vi tính: biết cơ bản cách dùng về excel, word,...

-Không biết sẽ được đào tạo công việc

Tại Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 6-8 triệu + thưởng doanh số

Phụ cấp cơm trưa

Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc.

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, thưởng lễ tết, tháng thứ 13...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển

