Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

-Tiếp nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing cung cấp

- Gọi điện tư vấn, giải đáp, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ và chốt đơn

- Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu với khách hàng và xử lý khiếu nại (nếu có) kịp thời.

- Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

- Có laptop cá nhân

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Nhiệt tình, quyết đoán, trung thực, chính trực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc;

- Có tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6 - 8 triệu + % Hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không giới hạn về thời gian, đánh giá qua hiệu quả công việc: Nhân viên -> Mentor -> Leader

- Được tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, kỹ năng định kỳ hàng tuần

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của công ty

- Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

