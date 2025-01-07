Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

-Tiếp nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing cung cấp
- Gọi điện tư vấn, giải đáp, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ và chốt đơn
- Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu với khách hàng và xử lý khiếu nại (nếu có) kịp thời.
- Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Nhiệt tình, quyết đoán, trung thực, chính trực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc;
- Có tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6 - 8 triệu + % Hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không giới hạn về thời gian, đánh giá qua hiệu quả công việc: Nhân viên -> Mentor -> Leader
- Được tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, kỹ năng định kỳ hàng tuần
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của công ty
- Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Đức Complex - 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

