Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - CM1 - 11, Khu đô thị ECO GARDEN, Phường Thủy Vân, TP Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

+ Tuyển dụng, hỗ trợ, phát triển đội ngũ tư vấn viên

+ Xây dựng ý tưởng và triển khai các hoạt động kinh doanh của nhóm

+ Có kinh nghiệm về Mảng nhân sự/ Sale/ Tuyển dụng/Đào tạo/ Quản lý/Bảo Hiểm là một lợi thế

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt tình, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao

- Có Laptop và biết nghiệp vụ văn phòng cơ bản (Excel, Word, Powerpoint ...)

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 6,500,000đ – 15,000,000đ (Lương cứng + Thưởng + Các chính sách của công ty + Du lịch định kỳ)

+ Fulltime: Dành cho những bạn yêu thích môi trường chuyên nghiệp (Thu nhập: Lương cứng, Thưởng tháng, Quý, Năm, BHXH, BHYT, BHTN, Du lịch )

+ Parttime: Dành cho những bạn yêu thích sự linh động về thời gian (Thu nhập: Kết quả doanh số nhóm, Thưởng thi đua, Thưởng tuyển dụng, Thưởng tháng, Quý, Năm, Bảo hiểm Quốc Tế, Du Lich)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.