Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- CM1
- 11, Khu đô thị ECO GARDEN, Phường Thủy Vân, TP Huế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
+ Tuyển dụng, hỗ trợ, phát triển đội ngũ tư vấn viên
+ Xây dựng ý tưởng và triển khai các hoạt động kinh doanh của nhóm
+ Có kinh nghiệm về Mảng nhân sự/ Sale/ Tuyển dụng/Đào tạo/ Quản lý/Bảo Hiểm là một lợi thế
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhiệt tình, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao
- Có Laptop và biết nghiệp vụ văn phòng cơ bản (Excel, Word, Powerpoint ...)
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 6,500,000đ – 15,000,000đ (Lương cứng + Thưởng + Các chính sách của công ty + Du lịch định kỳ)
+ Fulltime: Dành cho những bạn yêu thích môi trường chuyên nghiệp (Thu nhập: Lương cứng, Thưởng tháng, Quý, Năm, BHXH, BHYT, BHTN, Du lịch )
+ Parttime: Dành cho những bạn yêu thích sự linh động về thời gian (Thu nhập: Kết quả doanh số nhóm, Thưởng thi đua, Thưởng tuyển dụng, Thưởng tháng, Quý, Năm, Bảo hiểm Quốc Tế, Du Lich)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
