Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Trị thu nhập 10 - 20 Triệu

Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom. Vinh danh, khen thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng, lập danh sách khách hàng tiềm năng.

- Trực tiếp tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ Internet, truyền hình, camera của Công ty

- Tham gia các hoạt động mở rộng thị trường, khách hàng cá nhân, khách hàng dự án.

- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tương tác và hỗ trợ các thành viên theo nhóm làm việc.

- Không yêu cầu kinh nghiệm vì sẽ được Công ty đào tạo miễn phí các kỹ năng trước lúc làm việc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp THPT trở lên.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán,thuyết phục và giải quyết tình huống hiệu quả.

- Năng động, chịu khó, sáng tạo và đam mê thành công.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 4 - 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

