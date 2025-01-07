Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH y tế ATC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Thường xuyên tiếp xúc, chăm sóc khách hàng, nắm rõ các thông tin của khách hàng, tư vấn phù hợp với điều kiện từng khách hàng

Nhận một phần thị trường của công ty, đảm bảo doanh số cam kết cũng như chịu trách nhiệm quản lý thị trường đó.

Nắm rõ ưu, nhược điểm các sản phẩm của Công ty cũng như các đối thủ cạnh tranh

Theo dõi tiến trình các dự án thiết bị mà công ty thực hiện cùng phòng Dự án bám sát tiến độ các dự án

Hỗ trợ các phòng ban thực hiện và hoạt động cùng với các công việc chung của công ty

Có thể đi công tác ngắn hay dài ngày, được hỗ trợ mở rộng các mối quan hệ từ Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến và cầu thị

Nhanh nhẹn ,trung thực, cẩn thận

Sử dụng cơ bản MS office

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH y tế ATC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp+ Doanh Thu

Lương tháng 13, thưởng theo doanh số cam kết có tỷ lệ thưởng rõ ràng

Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức

02 tháng thử việc, 12 ngày phép/năm

Chế độ nghỉ mát, du lịch định kỳ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH y tế ATC

