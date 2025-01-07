Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH y tế ATC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH y tế ATC
- Thừa Thiên Huế:
- Thừa Thiên Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thường xuyên tiếp xúc, chăm sóc khách hàng, nắm rõ các thông tin của khách hàng, tư vấn phù hợp với điều kiện từng khách hàng
Nhận một phần thị trường của công ty, đảm bảo doanh số cam kết cũng như chịu trách nhiệm quản lý thị trường đó.
Nắm rõ ưu, nhược điểm các sản phẩm của Công ty cũng như các đối thủ cạnh tranh
Theo dõi tiến trình các dự án thiết bị mà công ty thực hiện cùng phòng Dự án bám sát tiến độ các dự án
Hỗ trợ các phòng ban thực hiện và hoạt động cùng với các công việc chung của công ty
Có thể đi công tác ngắn hay dài ngày, được hỗ trợ mở rộng các mối quan hệ từ Ban giám đốc
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến và cầu thị
Nhanh nhẹn ,trung thực, cẩn thận
Sử dụng cơ bản MS office
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH y tế ATC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng theo doanh số cam kết có tỷ lệ thưởng rõ ràng
Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức
02 tháng thử việc, 12 ngày phép/năm
Chế độ nghỉ mát, du lịch định kỳ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH y tế ATC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI