Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Khẩu Lao Động Và Chuyên Gia làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 12 Phan Chu Trinh, phường Phường Đúc, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận data từ Marketing tiến hành tư vấn cho người lao động các chương trình đi làm việc tại Nhật Bản.

Giới thiệu các chính sách của Nhà nước, địa phương dành cho Người đi làm việc tại nước ngoải, hướng dẫn để người lao động được hưởng chính sách.

Thực hiện các báo cáo định kỳ - đột xuất phần công việc được giao.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

• Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong công tác dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng, tư vấn tuyển sinh, tư vấn xuất khẩu lao động.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, khả năng xử lý vấn đề.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Khẩu Lao Động Và Chuyên Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ, tết, thưởng quý, năm theo kết quả kinh doanh

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, teambuilding theo quy định của công ty

Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp điện thoại theo quy định của công ty

Làm việc trong một môi trường mở, đồng nghiệp thân thiện. Được tham gia các Khóa đào tạo cần thiết cho công việc và nâng cao kỹ năng và đặc biệt có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Xem xét tăng lương hằng năm tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty

Tặng quà và tham gia sự kiện đặc biệt như: sinh nhật CBNV, Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, tết trung thu, quốc tế thiếu nhi, noel,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Khẩu Lao Động Và Chuyên Gia

