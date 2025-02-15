Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29 galaxy 3, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

- Tư vấn các khóa học tiếng anh học sinh phù hợp theo nhu cầu khách hàng phụ huynh/học sinh qua điện thoại/Zalo

- Gặp khách hàng tư vấn trực tiếp khi cần

- Data khách hàng quan tâm có sẵn (Không phải tìm kiếm khách hàng)

-Tham gia hoạt động sự kiện gặp khách hàng của phòng kinh doanh

- Sản phẩm giáo dục uy tín nhân văn dễ tư vấn

-Công việc trao đổi cụ thể khi gặp trực tiếp

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Giao tiếp tốt qua điện thoại và trực tiếp

- Linh hoạt, nhanh nhạy, chủ động

- Có laptop làm việc

- Từng có kinh nghiệm kinh doanh/bán hàng/tư vấn/Telesales/CSKH là 1 lợi thế.

- Chưa có kinh nghiệm được hướng dẫn đào tạo bài bản

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG CỨNG TỪ 6.000.000 - 9.000.000 + HOA HỒNG + THƯỞNG.=> TRUNG BÌNH TỪ 10.000.000 - 20.000.000/THÁNG HOẶC CAO HƠN (THEO NĂNG LỰC)

- Chế độ đãi ngộ tốt và xét tăng lương định kì

-Được hưởng đầy đủ các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN...) theo quy định

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, thu nhập tốt, thăng tiến cao

-Được tham gia đào tạo, training dưới sự hướng dẫn của quản lý giỏi chuyên môn

-Ngoài ra hưởng đầy đủ các chế độ hấp dẫn khác của Công ty

-Văn phòng làm việc sạch đẹp, lịch sự, điều hòa mát lạnh

-Nghỉ phép 12 ngày/năm (mỗi tháng được hưởng 1 ngày nghỉ phép có lương)

-Thưởng các ngày Lễ, Tết (8/3; 30/4 - 1/5; 1/6; Tết trung thu ; 2/9; Tết dương lịch, Tết âm lịch)...

•THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 đến Thứ 6 làm giờ hành chính tại văn phòng (8h30 - 12h30; 13h30 - 17h30), Thứ 7 làm online hoặc offline theo công việc. Nghỉ chủ nhật, các ngày Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin