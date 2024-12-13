Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 213 Khánh Hội, Phường 3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Đón tiếp, kết nối và cung cấp các thông tin tư vấn về dự án, chính sách bán hàng, tờ rơi,...cho khách hàng tại điểm trực.

Xây dựng mạng lưới khách hàng, đối tác trong lĩnh vực Bất động sản.

Kết nối, làm việc với chủ đầu tư và các đại lý phân phối.

Quản lý dữ liệu khách hàng, cập nhật và hỗ trợ khách hàng các thủ tục mua bán.

Tham gia, hỗ trợ và tổ chức các sự kiện dự án.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 20-30 tuổi.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, năng động.

Ưu tiên có kinh nghiệm BĐS dự án tại Phú Quốc.

Giao tiếp tự tin, xử lý tình huống tốt.

Tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực.

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên có laptop cá nhân.

Làm việc tại Phú Quốc; chấp nhận ứng viên đang ở tỉnh thành khác có thể công tác dài hạn tại Phú Quốc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 6 - 9 triệu + Hoa hồng bán hàng.

Xét thưởng định kỳ hằng tháng.

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc, định kỳ theo quy định của Công ty.

Được đào tạo chuyên nghiệp và đồng hành bởi Quản lý.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.

May đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.

Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bộ, bóng đá,..

