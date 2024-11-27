Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà AZ, 72 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Hàng ngày ngồi ăn bánh, uống trà, gặp gỡ và trò chuyện với khách hàng về du lịch và những kỳ nghỉ dưỡng của gia đình - TẠI CÔNG TY
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ lên kế hoạch đi chơi đi nghỉ cho gia đình
- Tham gia các kế hoạch quảng bá, truyền thông của tập đoàn

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe là một lợi thế
- Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy
- Có kinh nghiệm du lịch và tư duy bán hàng là một lợi thế. Chưa biết sẽ được đào tạo bài bản.
- Tinh thần nhiệt huyết, máu kiếm tiền
- Thích thử thách và chinh phục các giới hạn của bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

