Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 80

- 82 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TPHCM

- 114 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tiếp đón và tư vấn sản phẩm đến khách hàng tại showroom
- Chăm sóc khách hàng trước – trong – sau bán hàng.
- Kết hợp với kế toán cửa hàng để kiểm soát công nợ hàng tháng
-Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng của cá nhân.
- Trưng bày các sản phẩm phù hợp với xu hướng theo sự chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng
- Giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn
- Có kiến thức và niềm yêu thích thời trang
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giao tiếp được tiếng anh

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập gồm lương ca + phụ cấp + hoa hồng + thưởng chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội học tập, phát triển và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.
- Cơ hội nghề nghiệp & xét tăng lương theo năng lực
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 357 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

