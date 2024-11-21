Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 80 - 82 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TPHCM - 114 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tiếp đón và tư vấn sản phẩm đến khách hàng tại showroom

- Chăm sóc khách hàng trước – trong – sau bán hàng.

- Kết hợp với kế toán cửa hàng để kiểm soát công nợ hàng tháng

-Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng của cá nhân.

- Trưng bày các sản phẩm phù hợp với xu hướng theo sự chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng

- Giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn

- Có kiến thức và niềm yêu thích thời trang

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giao tiếp được tiếng anh

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập gồm lương ca + phụ cấp + hoa hồng + thưởng chỉ tiêu

- Nhiều cơ hội học tập, phát triển và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.

- Cơ hội nghề nghiệp & xét tăng lương theo năng lực

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy

