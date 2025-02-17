Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

- Trực page, hỗ trợ tư vấn cho khách hàng, không cần gọi điện, chat trực tiếp với KH qua page theo kịch bản có sẵn trên phần mềm Pancake

- Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và các vấn đề của khách hàng

- Giới thiệu, mô tả và giải thích chi tiết về tính năng, lợi ích của sản phẩm để khách hàng hiểu rõ

- Báo cáo kết quả bán hàng , tình hình khách hàng và các hoạt động khác cho Quản lý

- Kinh nghiệm trực page/sale/nhân viên tư vấn bán hàng 1-3 tháng, được hỗ trợ đào tạo

- Chăm chỉ, có tinh thần làm việc tích cực, đam mê kiếm tiền

- Tinh thần làm việc tích cực, quyết tâm và có định hướng thăng tiến, phát triển sự nghiệp

- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-20 triệu

- Lương cứng 7tr ( 26 công/tháng) + 2% Doanh thu ( Lương cứng cao hơn nếu đạt doanh thu cao)

- Linh động nghỉ 4 ngày/tháng ( Lưu ý đi làm không nghỉ được tính thêm công )

- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động

- Được đóng BHXH, thưởng lễ, thưởng cuối năm, nghỉ lễ Tết , hiếu, hỷ đầy đủ

- Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch 1-2 lần/ năm

- Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cứng + 100% Doanh thu

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển

- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ

