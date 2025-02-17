Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 17T80 Ngõ 69B Hoàng Văn Thái , Thanh Xuân , Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Trực page, hỗ trợ tư vấn cho khách hàng, không cần gọi điện, chat trực tiếp với KH qua page theo kịch bản có sẵn trên phần mềm Pancake
- Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và các vấn đề của khách hàng
- Giới thiệu, mô tả và giải thích chi tiết về tính năng, lợi ích của sản phẩm để khách hàng hiểu rõ
- Báo cáo kết quả bán hàng , tình hình khách hàng và các hoạt động khác cho Quản lý
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm trực page/sale/nhân viên tư vấn bán hàng 1-3 tháng, được hỗ trợ đào tạo
- Chăm chỉ, có tinh thần làm việc tích cực, đam mê kiếm tiền
- Tinh thần làm việc tích cực, quyết tâm và có định hướng thăng tiến, phát triển sự nghiệp
- Có laptop cá nhân
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10-20 triệu
- Lương cứng 7tr ( 26 công/tháng) + 2% Doanh thu ( Lương cứng cao hơn nếu đạt doanh thu cao)
- Linh động nghỉ 4 ngày/tháng ( Lưu ý đi làm không nghỉ được tính thêm công )
- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động
- Được đóng BHXH, thưởng lễ, thưởng cuối năm, nghỉ lễ Tết , hiếu, hỷ đầy đủ
- Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch 1-2 lần/ năm
- Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cứng + 100% Doanh thu
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển
- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
