Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biệt thự số 20 khu đô thị mới Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hoài Đức

Giới thiệu về dịch vụ và sản phẩm của công ty

Tư vấn, giải đáp các vấn đề về chất lượng, giá cả cho khách hàng.

Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó, nhận đơn đặt hàng.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Chịu khó, chăm chỉ, gắn bó lâu dài với công ty

Có kinh nghiệm sale (có kinh nghiệm sale thực phẩm là lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ theo quy định pháp luật Lương tháng 13, thai sản, nghỉ lễ, BHXH, BHTN,....

Tham gia các sự kiện hàng tháng của công ty

Nghỉ 12 ngày phép năm

Thưởng lễ, Tết,...

Đi du lịch cùng công ty

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp dễ thương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM

