Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Biệt thự số 20 khu đô thị mới Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Giới thiệu về dịch vụ và sản phẩm của công ty
Tư vấn, giải đáp các vấn đề về chất lượng, giá cả cho khách hàng.
Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó, nhận đơn đặt hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Chịu khó, chăm chỉ, gắn bó lâu dài với công ty
Có kinh nghiệm sale (có kinh nghiệm sale thực phẩm là lợi thế)
Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ theo quy định pháp luật Lương tháng 13, thai sản, nghỉ lễ, BHXH, BHTN,....
Tham gia các sự kiện hàng tháng của công ty
Nghỉ 12 ngày phép năm
Thưởng lễ, Tết,...
Đi du lịch cùng công ty
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp dễ thương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
