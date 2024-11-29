Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm hiểu nhu cầu khách hàng và giới thiệu sản phẩm đến các khách hàng sỉ và lẻ
- Triển khai các chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho khách hàng
- Chăm sóc khách hàng đều đặn thúc đẩy doanh số bán hàng
- Linh hoạt giải quyết những feedback của khách hàng nếu có
- Tham khảo các chiến lược và phát triển khách hàng mới.
- Theo dõi hàng tồn và tình hình thanh toán của khách hàng
- Các công việc và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên từ 20-35 tuổi có ngoại hình sáng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales, Telesales hoặc đã từng làm việc tại các nhà thuốc, kinh nghiệm về dược,....
- Nhanh nhẹn xử lý nhạy bén và có trách nhiệm với công việc được giao
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales, Telesales hoặc đã từng làm việc tại các nhà thuốc, kinh nghiệm về dược,....
- Nhanh nhẹn xử lý nhạy bén và có trách nhiệm với công việc được giao
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo doanh số công ty
Tham gia bảo hiểm theo luật lao động
Cấp phát các thiết bị bổ trợ cho công việc
Xét tăng lương hằng năm
Học hỏi thêm chuyên môn từ các quản lý cấp cao
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Tham gia bảo hiểm theo luật lao động
Cấp phát các thiết bị bổ trợ cho công việc
Xét tăng lương hằng năm
Học hỏi thêm chuyên môn từ các quản lý cấp cao
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
