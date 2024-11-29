Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm hiểu nhu cầu khách hàng và giới thiệu sản phẩm đến các khách hàng sỉ và lẻ

- Triển khai các chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho khách hàng

- Chăm sóc khách hàng đều đặn thúc đẩy doanh số bán hàng

- Linh hoạt giải quyết những feedback của khách hàng nếu có

- Tham khảo các chiến lược và phát triển khách hàng mới.

- Theo dõi hàng tồn và tình hình thanh toán của khách hàng

- Các công việc và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên từ 20-35 tuổi có ngoại hình sáng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales, Telesales hoặc đã từng làm việc tại các nhà thuốc, kinh nghiệm về dược,....

- Nhanh nhẹn xử lý nhạy bén và có trách nhiệm với công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo doanh số công ty

Tham gia bảo hiểm theo luật lao động

Cấp phát các thiết bị bổ trợ cho công việc

Xét tăng lương hằng năm

Học hỏi thêm chuyên môn từ các quản lý cấp cao

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin