Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 09 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Lên kế hoạch kinh doanh sản phẩm
Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
Chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng
Chăm sóc khách hàng trước và sau sale
Báo cáo hiệu quả kinh doanh
Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao đẳng/ Đại học
Giới tính: Nam/nữ. Ngoại hình ưa nhìn
Độ tuổi: 20->35
Mức kinh nghiệm: 1 năm
Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng, khả năng hoạt động độc lập.
Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng (word, excel...).
Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7 -> 15 triệu tùy theo năng lực (lương cứng + phụ cấp + % hoa hồng).
Thời gian làm việc linh hoạt. Chế độ theo Luật lao động
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
