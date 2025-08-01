Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

Lên kế hoạch kinh doanh sản phẩm

Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

Chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng

Chăm sóc khách hàng trước và sau sale

Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao đẳng/ Đại học

Giới tính: Nam/nữ. Ngoại hình ưa nhìn

Độ tuổi: 20->35

Mức kinh nghiệm: 1 năm

Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng, khả năng hoạt động độc lập.

Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng (word, excel...).

Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7 -> 15 triệu tùy theo năng lực (lương cứng + phụ cấp + % hoa hồng).

Thời gian làm việc linh hoạt. Chế độ theo Luật lao động

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI

