Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51 - 53 đường D4, phường Tân Hưng, Quận 7, HCM, Quận 7

Nhân viên kinh doanh

• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

• Phát triển đối tác CTV trong khu vực được phân công một cách hiệu quả.

• Quản lý kênh CTV, thúc đẩy doanh số và quan hệ đối tác.

• Triển khai dịch vụ, chương trình của công ty đến với CTV và khách hàng.

• Tư vấn dịch vụ cho khách hàng.

• Thuyết phục và chốt hợp đồng.

Yêu Cầu Công Việc

• Nữ có nền tảng y tế, ưu tiên trình dược viên

• Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý tình huống tốt

• Kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng, chốt sale qua điện thoại/ trực tiếp.

• Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

• Kỹ năng đối ngoại, làm việc với đối tác là tổ chức & cá nhân.

• Hiểu biết chi tiết về sản phẩm/dịch vụ và thị trường để giải đáp thắc mắc và xử lý phản đối.

• Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học (ưu tiên các bằng cấp liên quan đến y tế, dược).

Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh và tiền thưởng dựa trên hiệu suất (có thể deal lương theo năng lực)

• Các chế độ phúc lợi toàn diện (sức khỏe, bảo hiểm, teambuilding, du lịch,...).

• Văn hóa làm việc hỗ trợ và hòa nhập, nơi ý kiến của bạn luôn được coi trọng.

• Cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

