Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 51

- 53 đường D4, phường Tân Hưng, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
• Phát triển đối tác CTV trong khu vực được phân công một cách hiệu quả.
• Quản lý kênh CTV, thúc đẩy doanh số và quan hệ đối tác.
• Triển khai dịch vụ, chương trình của công ty đến với CTV và khách hàng.
• Tư vấn dịch vụ cho khách hàng.
• Thuyết phục và chốt hợp đồng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ có nền tảng y tế, ưu tiên trình dược viên
• Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý tình huống tốt
• Kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng, chốt sale qua điện thoại/ trực tiếp.
• Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
• Kỹ năng đối ngoại, làm việc với đối tác là tổ chức & cá nhân.
• Hiểu biết chi tiết về sản phẩm/dịch vụ và thị trường để giải đáp thắc mắc và xử lý phản đối.
• Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học (ưu tiên các bằng cấp liên quan đến y tế, dược).

Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh và tiền thưởng dựa trên hiệu suất (có thể deal lương theo năng lực)
• Các chế độ phúc lợi toàn diện (sức khỏe, bảo hiểm, teambuilding, du lịch,...).
• Văn hóa làm việc hỗ trợ và hòa nhập, nơi ý kiến của bạn luôn được coi trọng.
• Cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang

Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Duy Khang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 51-53 đường D4, phường Tân Hưng, Quận 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

