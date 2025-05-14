Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 157 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
CSKH cũ do công ty cung cấp, tìm kiếm và mở rộng thêm KH tiềm năng từ các nguồn MXH,..
Tư vấn và giới thiệu với khách hàng sản phẩm là dược mỹ phẩm cao cấp, TBYT.. dùng cho spa, TMV, NPP,..
Tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng
Tạo mối quan hệ, duy trì nguồn KH và phát triển thêm nguồn KH mới
Báo cáo công việc trực tiếp với cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên ứng tuyển trước
Nam/ Nữ, có ngoại hình dễ nhìn, da mặt ít khuyết điểm
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có laptop cá nhân
Có từ 1 năm kinh nghiệm công việc kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng..(ưu tiên các lĩnh vực spa, mỹ phẩm, TMV, TBYT,...)
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, mỹ phẩm, chăm sóc da,...
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi
Nam/ Nữ, có ngoại hình dễ nhìn, da mặt ít khuyết điểm
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có laptop cá nhân
Có từ 1 năm kinh nghiệm công việc kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng..(ưu tiên các lĩnh vực spa, mỹ phẩm, TMV, TBYT,...)
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, mỹ phẩm, chăm sóc da,...
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao: Lương cơ bản (6 - 9 triệu) + % HH + thưởng nóng + thưởng đạt chỉ tiêu/vượt chỉ tiêu, thưởng bestseller (Tổng thu nhập từ 15.000.000 – 20.000.000/ Tháng)
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7 và CN), làm việc tại văn phòng;
Được đào tạo chuyên sâu kiến thức về sản phẩm, kỹ năng khai thác khách và bán hàng (Công ty có giáo trình riêng, lộ trình hướng dẫn rõ ràng)
Xét tăng lương, lộ trình thăng tiến rõ ràng theo năng lực (6 tháng)
Team building: 2 - 4 lần/ năm, du lịch trong và ngoài nước
Được tặng voucher chăm sóc da hàng tháng (2 lần/ tháng).
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7 và CN), làm việc tại văn phòng;
Được đào tạo chuyên sâu kiến thức về sản phẩm, kỹ năng khai thác khách và bán hàng (Công ty có giáo trình riêng, lộ trình hướng dẫn rõ ràng)
Xét tăng lương, lộ trình thăng tiến rõ ràng theo năng lực (6 tháng)
Team building: 2 - 4 lần/ năm, du lịch trong và ngoài nước
Được tặng voucher chăm sóc da hàng tháng (2 lần/ tháng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI