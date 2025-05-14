Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

CSKH cũ do công ty cung cấp, tìm kiếm và mở rộng thêm KH tiềm năng từ các nguồn MXH,..

Tư vấn và giới thiệu với khách hàng sản phẩm là dược mỹ phẩm cao cấp, TBYT.. dùng cho spa, TMV, NPP,..

Tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng

Tạo mối quan hệ, duy trì nguồn KH và phát triển thêm nguồn KH mới

Báo cáo công việc trực tiếp với cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên ứng tuyển trước

Nam/ Nữ, có ngoại hình dễ nhìn, da mặt ít khuyết điểm

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có laptop cá nhân

Có từ 1 năm kinh nghiệm công việc kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng..(ưu tiên các lĩnh vực spa, mỹ phẩm, TMV, TBYT,...)

Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, mỹ phẩm, chăm sóc da,...

Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao: Lương cơ bản (6 - 9 triệu) + % HH + thưởng nóng + thưởng đạt chỉ tiêu/vượt chỉ tiêu, thưởng bestseller (Tổng thu nhập từ 15.000.000 – 20.000.000/ Tháng)

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7 và CN), làm việc tại văn phòng;

Được đào tạo chuyên sâu kiến thức về sản phẩm, kỹ năng khai thác khách và bán hàng (Công ty có giáo trình riêng, lộ trình hướng dẫn rõ ràng)

Xét tăng lương, lộ trình thăng tiến rõ ràng theo năng lực (6 tháng)

Team building: 2 - 4 lần/ năm, du lịch trong và ngoài nước

Được tặng voucher chăm sóc da hàng tháng (2 lần/ tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin