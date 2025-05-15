Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Thực hiện các báo cáo định giá và cập nhật định giá doanh nghiệp; báo cáo cập nhật tin tức doanh nghiệp và ngành;

Tư vấn đầu tư cho khách hàng dựa trên các báo cáo phân tích, hỗ trợ xây dựng danh mục đầu tư phù hợp và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình đầu tư.

Thực hiện các yêu cầu khác của trưởng bộ phận.

Lộ trình ứng viên

Bước 1: Nộp hồ sơ (Hiện tại - 30/5/2025)

Bước 2: Phỏng vấn trực tiếp (Tháng 05 - Tháng 6/2025)

Bước 3: Học việc (Tháng 6 - Tháng 7/2025)

Bước 4: Thử việc (Tháng 7 - Tháng 9/2025)

Bước 5: Trở thành chuyên viên Tư vấn Đầu tư chính thức (Từ tháng 10/2025)

Địa điểm làm việc

Tầng 3, Tòa nhà 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Chứng khoán, Ngân hàng,...

Khả năng phân tích sắc bén, kỹ năng viết và thuyết trình tốt;

Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh tốt (tương đương IELTS 5.5/TOEIC 650 điểm trở lên);

Có đam mê về phân tích tài chính doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;

Trung thực, nhiệt tình, và trách nhiệm cao trong công việc;

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, chứng chỉ CFA.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TPHCM Thì Được Hưởng Những Gì

Chương trình đào tạo bài bản, cơ hội trở thành chuyên viên nhanh chóng sau 3 tháng;

Trợ cấp trong quá trình học việc, review theo từng giai đoạn;

Chế độ đãi ngộ theo năng lực cá nhân, đánh giá công việc rõ ràng với cơ hội thăng tiến cao;

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, gắn kết, đội nhóm chuyên môn cao

Ngoài các chế độ theo Luật LĐ, nhân viên FPTS nhận phúc lợi đặc biệt như

Bảo hiểm bổ sung FPT Care – Bảo vệ sức khỏe toàn diện cho bạn an tâm làm việc;

Tài trợ chi phí học chứng chỉ hành nghề;

Tài trợ các chi phí phát sinh khi tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc hằng năm;

Company trip, thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TPHCM

