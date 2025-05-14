Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 157 Trần Thanh Mại, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tư vấn, báo giá, chốt hợp đồng thang máy
- Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng mới, chăm sóc khách hàng, Gặp gỡ khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp.
- Triển khai các kế hoạch, chiến lược bán hàng, phát triển thị trường;
- Thực hiện các kế hoạch đẩy mạnh thương hiệu Công ty tới Khách hàng;

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Đam mê công việc kinh doanh, nhiệt huyết- Năng động, sáng tạo, có sức khỏe tốt, đam mê kinh doanh, có mục tiêu rõ ràng.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc
- Ngoại hình ưa nhìn, thiện cảm tạo sự tin tưởng, khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 triệu đến 50 triệu theo doanh thu + thưởng khi vượt doanh thu
- Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Bảo hiểm nhân thọ theo cống hiến
- Bảo hiểm sức khỏe
- Du lịch mỗi năm và các hoạt động tập thể khác
- 12 ngày phép /năm
- Thưởng tháng 13
- Được đào tạo về thang máy
- Được đào tạo về kỹ năng quản lý
- Các chế độ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA

CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 254/98/9F2 âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

