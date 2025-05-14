Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 Trần Thanh Mại, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn, báo giá, chốt hợp đồng thang máy

- Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng mới, chăm sóc khách hàng, Gặp gỡ khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp.

- Triển khai các kế hoạch, chiến lược bán hàng, phát triển thị trường;

- Thực hiện các kế hoạch đẩy mạnh thương hiệu Công ty tới Khách hàng;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

- Đam mê công việc kinh doanh, nhiệt huyết- Năng động, sáng tạo, có sức khỏe tốt, đam mê kinh doanh, có mục tiêu rõ ràng.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc

- Ngoại hình ưa nhìn, thiện cảm tạo sự tin tưởng, khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 triệu đến 50 triệu theo doanh thu + thưởng khi vượt doanh thu

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Bảo hiểm nhân thọ theo cống hiến

- Bảo hiểm sức khỏe

- Du lịch mỗi năm và các hoạt động tập thể khác

- 12 ngày phép /năm

- Thưởng tháng 13

- Được đào tạo về thang máy

- Được đào tạo về kỹ năng quản lý

- Các chế độ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA

