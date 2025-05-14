Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 245B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và chăm sóc khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp phần mềm/phần cứng phù hợp.
Thực hiện trình bày, thuyết trình sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.
Theo dõi, quản lý và báo cáo tiến độ công việc.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, công nghệ và thị trường.
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng công nghệ thông tin là lợi thế.
Hiểu biết về các sản phẩm phần mềm/phần cứng và công nghệ hiện đại.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có phương tiện đi lại.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, lương cơ bản 7.000.000 + thưởng KPI
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn.
Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 245B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

