Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLD SHELL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 04 Đoàn Như Hải, Phường 12, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, giúp họ hiểu rõ về tính năng và lợi ích của sản phẩm.

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng, đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời.

- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ sau bán hàng.

- Thực hiện các hoạt động trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, đảm bảo sản phẩm luôn được sắp xếp và bảo quản tốt.

- Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến bán hàng, marketing hoặc quản trị kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ quản lý bán hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong môi trường bán hàng năng động.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLD SHELL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng cố định 8tr không áp doanh số, thưởng KPI+Hoa hồng

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ bữa trưa và chi phí đi lại cho nhân viên.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép năm theo quy định, cùng các ngày lễ tết theo luật lao động.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLD SHELL

