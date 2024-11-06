Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B2 - 1 - 2, khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Chăm sóc khách hàng củ, đi thị trường cùng đội team phòng kinh doanh.

Theo dõi/ kiểm tra đơn hàng

Chuẩn bị hàng, kiểm tra hàng trước khi xuất hàng

Hỗ trợ xử lý chứng từ và một số công việc khác cho bộ phận kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

Nhanh nhẹn, kiên trì, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-11 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) + phụ cấp xăng xe, phụ cấp cơm + thưởng doanh số

Lương tháng 13

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Tăng lương theo hiệu quả công việc

Khám sức khỏe hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin