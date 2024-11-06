Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô B2
- 1
- 2, khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Chăm sóc khách hàng củ, đi thị trường cùng đội team phòng kinh doanh.
Theo dõi/ kiểm tra đơn hàng
Chuẩn bị hàng, kiểm tra hàng trước khi xuất hàng
Hỗ trợ xử lý chứng từ và một số công việc khác cho bộ phận kinh doanh.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Nhanh nhẹn, kiên trì, cầu tiến.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Nhanh nhẹn, kiên trì, cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8-11 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) + phụ cấp xăng xe, phụ cấp cơm + thưởng doanh số
Lương tháng 13
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Tăng lương theo hiệu quả công việc
Khám sức khỏe hằng năm
Lương tháng 13
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Tăng lương theo hiệu quả công việc
Khám sức khỏe hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI