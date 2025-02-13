Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Anh Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dầu nhớt công nghiệp cơ khí, hoá chất, ô tô, thiết bị công nghiệp

- Kỹ năng: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán. Biết kỹ năng bán hàng online các trang TMĐT.

- Có sức khỏe, nhiệt tình, chịu khó, tuân thủ kỷ luật của công ty, chịu được áp lực công việc

- Ưu tiên biết Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Anh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội tham gia các đợt đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng, các đợt huấn luyện của nội bộ và của hãng dầu nhớt

- Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Năng động, Hòa đồng, Thân thiện

-Thu nhập và Phúc lợi:

+ Mức lương: khởi điểm 7-8 triệu + hoa hồng bán hàng. Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

+ Chế độ thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc

+ Được nghỉ Thứ 7, CN và hưởng các chế độ nghỉ lễ tết đúng quy định nhà nước

+ Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc

+ Phụ cấp khác: theo tính chất công việc và theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Anh Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.