Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đậm BNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đậm BNS
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm khách hàng, chào hàng, outbound call.
Đối tượng khách hàng phân khúc doanh nghiệp/ tổ chức.
Tư vấn khách hàng, báo giá, chốt đơn, theo dõi đơn hàng.
Theo dõi, giải quyết, xử lý đơn hàng, giấy tờ cần thiết và các vấn đề phát sinh.
Triển khai các chương trình, hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng có sẵn nhằm đạt mục tiêu doanh số kế hoạch.
Báo cáo kết quả công việc thực hiện với quản lí theo tuần.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là điểm cộng
Biết sử dụng các phần mềm phục vụ B2B như CRM và Mail Chimp (hoặc tương tự) là điểm cộng
Tại Công Ty TNHH Đậm BNS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 - 13 triệu, tùy theo năng lực, bao gồm: Lương cơ bản, hoa hồng bán hàng, thưởng theo doanh số.
Phụ cấp chi phí vận chuyển, đi lại.
Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đậm BNS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
