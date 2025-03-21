Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đậm BNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng.

Tìm kiếm khách hàng, chào hàng, outbound call.

Đối tượng khách hàng phân khúc doanh nghiệp/ tổ chức.

Tư vấn khách hàng, báo giá, chốt đơn, theo dõi đơn hàng.

Theo dõi, giải quyết, xử lý đơn hàng, giấy tờ cần thiết và các vấn đề phát sinh.

Triển khai các chương trình, hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng có sẵn nhằm đạt mục tiêu doanh số kế hoạch.

Báo cáo kết quả công việc thực hiện với quản lí theo tuần.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là điểm cộng

Biết sử dụng các phần mềm phục vụ B2B như CRM và Mail Chimp (hoặc tương tự) là điểm cộng

Tại Công Ty TNHH Đậm BNS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 13 triệu, tùy theo năng lực, bao gồm: Lương cơ bản, hoa hồng bán hàng, thưởng theo doanh số.

Phụ cấp chi phí vận chuyển, đi lại.

Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đậm BNS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin