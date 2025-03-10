Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Hồ Chí Minh:
- 158/2A Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tiếp nhận DATA được tập đoàn Viettel cung cấp sẳn gọi ra tư vấn và cung ứng cho những khách hàng đã có nhu cầu và đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại nhà mạng Viettel để khách hàng đăng ký và sử dụng các dịch vụ tại nhà mạng Viettel bao gồm:
Tư vấn các gói dịch vụ cố định như: Internet, truyền hình, điện thoại cố định,... Tư vấn khách hàng đang sử dụng dịch vụ đóng trước 6 tháng hoặc 12 tháng, tư vấn khách hàng nâng cấp các gói tốc độ Wifi mới và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại nhà mạng Viettel
Tư vấn các gói dịch vụ di động như: Các gói cước Data 3G 4G, các gói gọi nội mạng, gọi ngoại mạng. Tư vấn khách hàng chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang thuê bao trả sau
Mở rộng khai thác nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
THPT
Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học
(Không phân biệt chuyên ngành)
Có giọng nói dể nghe, không nói ngọng, nói lắp, chất đặt trưng vùng miền
nói dể nghe, không nói ngọng, nói lắp, chất đặt trưng vùng miền
Không yêu cầu ngoại hình
ngoại hình
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
tin học văn phòng cơ bản
Có mong muốn gắng bó lâu dài với công ty
gắng bó lâu dài với công ty
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Từ 8.000.000 đến 15.000.000 trở lên
Được đào tạo nghiệp vụ và có hổ trợ chi phí trong quá trình đào tạo
chi phí
Được hổ trợ đầy đủ về trang thiết bị trong quá trình học việc và làm việc tại công ty
trang thiết bị
Đóng BHXH khi ký HĐ chính thức sau 2 tháng làm việc
BHXH
Đầy đủ chế độ, phúc lợi,...
chế độ, phúc lợi
Được tổ chức tất niên, tân niên, và các buổi liên quan, tea break, quay số trúng thưởng cùng nhiều phần quà trong quá trình làm việc tại công ty,...
tất niên, tân niên,
liên quan, tea break,
trúng thưởng
nhiều phần quà
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn sau 6 tháng làm việc như: Trưởng Nhóm, Trưởng Ca, Giám Sát, Chuyên Viên, Trưởng Phòng Ban
cơ hội thăng tiến
sau 6 tháng
Trưởng Nhóm, Trưởng Ca, Giám Sát, Chuyên Viên, Trưởng Phòng Ban
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
