Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 7 Phạm Văn Hai, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh - 248A Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực page, chốt đơn online

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ

Giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp phù hợp cho khách hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giao sản phẩm đến khách với chất lượng tốt nhất

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về sale, CSKH,... trong lĩnh vực FnB và các ngành liên quan

Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Có tố chất lãnh đạo

Có laptop cá nhân và đánh máy nhanh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 đến 12 triệu

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Định hướng đào tạo lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship

