Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 7 Phạm Văn Hai, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- 248A Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Trực page, chốt đơn online
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ
Giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp phù hợp cho khách hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giao sản phẩm đến khách với chất lượng tốt nhất
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về sale, CSKH,... trong lĩnh vực FnB và các ngành liên quan
Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 đến 12 triệu
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Định hướng đào tạo lên các vị trí quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
