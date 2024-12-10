Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện tư vấn sản phẩm/dịch vụ theo danh sách data được cung cấp (target mỗi ngày: 150 data).

- Nội dung cuộc gọi đã có sẵn, không yêu cầu sáng tạo thêm.

- Cập nhật chương trình, chính sách ưu đãi cho khách hàng hiện hữu và tiềm năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên nữ

- Độ tuổi: 18 - 25 tuổi

- Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 270,000 VNĐ/ngày.

- Thanh toán linh hoạt: theo tuần hoặc khi kết thúc dự án.

- Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM

