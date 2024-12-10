Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Gọi điện tư vấn sản phẩm/dịch vụ theo danh sách data được cung cấp (target mỗi ngày: 150 data).
- Nội dung cuộc gọi đã có sẵn, không yêu cầu sáng tạo thêm.
- Cập nhật chương trình, chính sách ưu đãi cho khách hàng hiện hữu và tiềm năng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ưu tiên nữ
- Độ tuổi: 18 - 25 tuổi
- Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 270,000 VNĐ/ngày.
- Thanh toán linh hoạt: theo tuần hoặc khi kết thúc dự án.
- Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
