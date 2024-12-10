Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hoàng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1858 Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM - 249 - 251 Nguyễn Văn Cừ - An Bình - Ninh Kiều - Cần Thơ, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng: 05 người

- Thành thạo tin học văn phòng, am hiểu rõ về Luật đấu thầu, Luật thương mại, Luật kinh tế và các văn bản có liên quan.

- Am hiểu, thành thạo đọc và nộp hồ sơ dự thầu qua mạng.

- Thành thạo các phần mềm Autocad, Corel, ...

- Công việc: Làm hồ sơ dự thầu, kinh doanh và các công việc có liên quan theo hướng dẫn của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: (chỉ nhận hồ sơ CÓ KINH NGHIỆM)

- Có kinh nghiệm 2 NĂM TRỞ LÊN về nghiệp vụ đấu thầu, làm hồ sơ thầu, làm hồ sơ dự án, quản lý hồ sơ chất lượng, hoặc đã từng học khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, biết và tìm hiểu luật đấu thầu,...

- Thành thạo corel, autocard...

- Tốt nghiệp Đại học chở lên các chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Điện tử, Cơ khí, Xây dựng hoặc các ngành có liên quan.

- Thật thà, chăm chỉ, nhanh nhẹn và trách nhiệm với công việc.

- Chịu được áp lực công việc, biết cách làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Hoàng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ CHUNG:

Làm việc lâu dài tại công ty, có các chế độ làm việc theo qui định của luật lao động và BHXH

Công tác phí, phụ cấp, khen thưởng đầy đủ.

Lương tháng 13

Du lịch

Lương (thoả thuận)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàng Phúc

