Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hoàng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Hoàng Phúc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1858 Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
- 249
- 251 Nguyễn Văn Cừ
- An Bình
- Ninh Kiều
- Cần Thơ, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Số lượng: 05 người
- Thành thạo tin học văn phòng, am hiểu rõ về Luật đấu thầu, Luật thương mại, Luật kinh tế và các văn bản có liên quan.
- Am hiểu, thành thạo đọc và nộp hồ sơ dự thầu qua mạng.
- Thành thạo các phần mềm Autocad, Corel, ...
- Công việc: Làm hồ sơ dự thầu, kinh doanh và các công việc có liên quan theo hướng dẫn của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: (chỉ nhận hồ sơ CÓ KINH NGHIỆM)
- Có kinh nghiệm 2 NĂM TRỞ LÊN về nghiệp vụ đấu thầu, làm hồ sơ thầu, làm hồ sơ dự án, quản lý hồ sơ chất lượng, hoặc đã từng học khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, biết và tìm hiểu luật đấu thầu,...
- Thành thạo corel, autocard...
- Tốt nghiệp Đại học chở lên các chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Điện tử, Cơ khí, Xây dựng hoặc các ngành có liên quan.
- Thật thà, chăm chỉ, nhanh nhẹn và trách nhiệm với công việc.
- Chịu được áp lực công việc, biết cách làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Tại Công ty TNHH Hoàng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
CHẾ ĐỘ CHUNG:
Làm việc lâu dài tại công ty, có các chế độ làm việc theo qui định của luật lao động và BHXH
Công tác phí, phụ cấp, khen thưởng đầy đủ.
Lương tháng 13
Du lịch
Lương (thoả thuận)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàng Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
