Tuyển Sales IT Phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Luxury Park Views, Lô 32D Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Tham gia vào đội ngũ kinh doanh các giải pháp phần mềm trí tuệ nhân tạo của Công ty: OCR, eKYC, Intelligent Document Processing, Computer Vision.

Xác định khách hàng tiềm năng và thiết lập chiến lược tiếp cận khách hàng.

Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng là: các Tổng công ty, Tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, . . . trên toàn quốc trong lĩnh vực bảo hiểm – tài chính – ngân hàng – dịch vụ số hóa.

Giới thiệu, tư vấn và demo các sản phẩm và giải pháp của Công ty cho khách hàng.

Báo giá, đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

Phối hợp với các phòng/ban liên quan để thực hiện hợp đồng.

Đối soát, nhắc nhở khách hàng gia hạn và tái ký hợp đồng.

Hỗ trợ sau bán hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời.

Có kinh nghiệm sales B2B tối thiểu 1 năm, kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm là điểm cộng

Có khả năng giao tiếp mạch lạc, tự tin, có kỹ năng trình bày, kỹ năng đàm phán và kỹ năng tự học hỏi.

Yêu thích các công việc mang tính thách thức, năng động và luôn theo đuổi mục tiêu về doanh số.

Yêu thích kinh doanh, thích tiếp cận với các sản phẩm công nghệ AI đang là xu hướng.

Ưu tiên có mối quan hệ thân thiết với các doanh nghiệp lĩnh vực Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 – 20 triệu + lương tháng 13.

Mức thưởng theo doanh số hấp dẫn.

Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.

Thưởng kết quả kinh doanh năm.

Đóng Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp; Nghỉ phép theo quy định Nhà nước.

Du lịch hàng năm, Teambuilding do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

